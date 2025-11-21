Rushdie acusa a Trump de "convertir al partido republicano en una secta" y lo compara con un niño

El escritor Salman Rushdie interviene en el foro ‘Metafuturo’, a 21 de noviembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). El foro, organizado por Atresmedia, reúne a todo tipo de personalidades del ámbito social y político para debatir sobre temas como - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor británico de origen indio Salman Rushdie ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "convertir al partido republicano en una secta" que idolatra a su líder, y ha comparado al mandatario con un niño.

"Es como un niño muy gordo y muy viejo", ha asegurado este viernes en el foro Metafuturo, organizado por Atresmedia en CaixaForum Barcelona, en una conversación con la periodista Sonsoles Ónega, bajo el título 'La venganza de vivir (y escribir)'.

Rushdie ha criticado que la de Trump no es forma de dirigir un país y ha alertado de las consecuencias mundiales que está teniendo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania: "Va a depender mucho de lo que piense Trump", ha alertado.

El escritor de 'Los versos Satánicos' ha asegurado que no se arrepiente de haberlo escrito, pese al el intento de asesinato que sufrió en 2022 cuando le apuñalaron durante una presentación en el estado de Nueva York, más de 30 años después de que el ayatolá Jomeini decretara una fatwa contra él tras publicarse ese libro.

"Lo que lamento es lo que pasó, pero creo que es uno de mis mejores libros, estoy orgulloso de haberlo escrito", ha subrayado Rushdie, que ha añadido que también está orgulloso de que la novela sobreviviera a los ataques que sufrió tras publicarse, ya que había imprentas que no lo querían imprimir, ha detallado.

CENSURA Y AUTOCENSURA

Ha asegurado que la censura crea un problema, y ha avisado de que históricamente y hoy en día "la presión más importante de la censura viene de la derecha, las fuerzas conservadoras quieren limitar lo que se dice", tras lo que ha añadido que es algo que está pasando en Estados Unidos, con la prohibición de algunos libros en escuelas.

También ha sostenido que le preocupa que los escritores jóvenes se autocensuren por corrección política, y ha señalado que "existe esa visión de que está bien impedir ciertos tipos de discursos", y considera que viene tanto desde el bando progresista como del conservador, y esto dificulta, según él, el trabajo de los escritores.

"La receta es que te importe un bledo. Y la única forma de luchar contra las restricciones problemáticas es actuar como si no estuvieran, como si no existieran. Pero creo que es un momento difícil", ha asegurado Rushdie, que ha añadido si él fuera un joven escritor tendría estos discursos en su cabeza, aunque cree que reuniría la fuerza para que no le importasen.

LA IA ES UNA "MÁQUINA DE PLAGIO"

Sobre la irrupción de la Inteligencia Artificial en el mundo de la escritura, Rushdie ha asegurado que no supone una amenaza para la escritura creativa, porque no es original, y la ha descrito como una "enorme máquina de plagio".

Sin embargo, sí que considera que la IA es peligrosa en la creación de imágenes de vídeo que no son reales pero lo parecen, tras lo que ha alertado de que la administración de Trump "ha empezado a publicar vídeos falsos como si fueran reales".

Preguntado por cómo valora al nuevo alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, ha bromeado diciendo que tiene una opinión sesgada porque es amigo de su madre, tras lo que ha añadido que ha hecho una gran campaña y ha valorado positivamente que haya subido la participación en las elecciones de las nuevas generaciones.