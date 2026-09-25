Ryanair alcanza los 12 millones de pasajeros en el Aeropuerto de Reus (Tarragona)

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TARRAGONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha alcanzado este viernes los 12 millones de pasajeros en los vuelos que opera en el Aeropuerto de Reus (Tarragona), desde el inicio de sus operaciones, en 2003, informa en un comunicado.

La aerolínea ha dicho que el hito "destaca el compromiso a largo plazo de Ryanair con Reus", y que ha transportado a más de 727.000 pasajeros anuales.

Ha recordado que conecta el aeródromo con 12 destinos de Reino Unido, Irlanda, Alemania, Bélgica y los Países Bajos, con nuevas frecuencias a destinos como Dublín, Shannon (Irlanda), Liverpool o Manchester (Reino Unido).

La compañía ha explicado que las nuevas rutas provocarán un crecimiento de más del 10% del tráfico en el aeropuerto.

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha mostrado su satisfacción por el hito y ha destacado que la aerolínea ha aportado "más conectividad, un crecimiento del turismo y beneficios económicos para toda la región".