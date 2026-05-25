Sabadell abonará un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción este viernes tras vender TSB

Archivo - Fachada de la sede histórica del Banc Sabadell en Sabadell (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell abonará un dividendo extraordinario de 50 céntimos de euro por acción este viernes tras darse por cerrada la venta de su filial británica TSB por un importe en efectivo de 2.863 millones de libras esterlinas (unos 3.300 millones de euros), informa en un comunicado este lunes.

El precio de compra se fijó al acordar la transacción en 2.650 millones de libras (unos 3.050 millones de euros), lo que implica un múltiplo de 1,5 veces su valor en libras y, a este importe, según lo acordado, se le ha añadido el valor neto contable tangible (TNAV) generado por TSB hasta el cierre de la operación, que ha alcanzado los 213 millones de libras (unos 242 millones de euros).

La operación ha generado a Banco Sabadell más de 400 puntos básicos de capital y una plusvalía ligeramente superior a 300 millones de euros una vez considerados todos los impactos derivados de la operación.

Banco Sabadell ha habilitado una calculadora de remuneración al accionista para que clientes y accionistas puedan recibir información de cuál será el importe que les correspondería y, a modo de ejemplo, a un accionista que cuente con 1.000 acciones del banco le correspondería un dividendo de 500 euros antes de impuestos.

Este dividendo extraordinario, sumado a los dividendos que repartirá la entidad y los programas de recompra y amortización de acciones, situará la retribución total al accionista en unos 6.450 millones de euros en el periodo comprendido entre 2025 y 2027.