Sabater (CUP) propone al Govern una mesa de trabajo para planificar la campaña de vacunación

Aragonés pregunta al Govern por qué "solo se han vacunado a 6.000 personas" de las 60.000 previstas

BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, ha propuesto este martes al Govern la creación de una mesa de trabajo conjunta para aportar propuestas en torno a la gestión de la pandemia y mejorar la planificación de la campaña de vacunación: "Nos ponemos a disposición para dar una buena respuesta conjunta por el país".

En rueda de prensa este martes, ha dicho que con esta mesa están dispuestos a trabajar para aportar soluciones para Catalunya y esperan que el Govern la convoque, para tener en cuenta a otros "espacios políticos que no forman parte del Govern, para que puedan participar en la respuesta sanitaria de esta pandemia".

Sabater considera que ha habido falta de planificación por parte del Ejecutivo catalán y que el proceso de vacunación lo ha evidenciado: "No hay confianza, se ha perdido la confianza en este Govern de JxCat y ERC. Solo nos faltaba este nuevo episodio de la no vacunación. Estamos muy preocupadas porque vemos improvisación y falta de transparencia".

Ha hecho un llamamiento a JxCat y ERC a acabar con el partidismo que cree que están llevando a cabo desde el Govern, y que lleven a cabo medidas concretas para combatir la pandemia, que a su juicio pasarían por poner a disposición de la salud pública "todos los recursos".

"No podemos rehuir la crítica a una gestión que es absolutamente insuficiente, que vuelve a poner sobre la mesa esta incapacidad de planificar, prever y de poner todos los recursos al servicio de las decisiones del mundo científico y de prever con sentido común todo lo que viene por delante", ha zanjado.

VIDAL ARAGONÉS

Por su parte, el 'cupaire' Vidal Aragonés ha pedido al Govern explicaciones sobre por qué de las 60.000 vacunas previstas "solo se han vacunado a 6.000 personas" y lo atribuye a una falta de planificación y de los medios necesarios que desde la CUP han venido pidiendo para la sanidad pública.

"Sería surrealista que la vacunación se hiciese a través de la sanidad privada y no a través de la pública. Pedimos que todos los recursos se pongan a disposición y control de la sanidad pública para dar una respuesta coherente y científica", ha remarcado.

Preguntado por la celebración de las elecciones del 14 de febrero, Aragonés ha insistido en la necesidad de que se den unos criterios objetivos para decidir si se posponen o no, ya que cree que se debe garantizar el derecho a la vida pero también el derecho a voto: "No nos imaginamos un escenario donde haya elecciones y en las que no todo el mundo tenga garantizado el derecho al voto".