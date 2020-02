Sabrià cuestiona que la acción de Torra con la pancarta del lazo tenga "sentido"

Publicado 12/02/2020 10:51:17 CET

Se sienten más cerca de Òmnium que de la ANC y critican a JxCat: "Batallan por cuatro votos"

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha cuestionado este miércoles que la acción que protagonizó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, manteniendo la pancarta del lazo amarillo pidiendo la libertad de los dirigentes encarcelados en la fachada de la Generalitat y que supuso su inhabilitación, tenga "sentido".

"No sé si tiene sentido colgar una pancarta durante cinco días, acabar sacándola y que esto te lleve a la inhabilitación (...). Las cosas que no tienen sentido para acercarte a la independencia no sé si las tenemos que hacer. Yo creo que no. Tenemos que desobedecer cuando esto nos lleve a ganar", ha insistido en una entrevista en Radio 4 recogida por Europa Press.

Sabrià hacía referencia a que la petición de la retirada de la pancarta respondía al periodo electoral y que, por no retirarla durante esos días, ahora afronta una posible inhabilitación como presidente y asume otra como diputado.

El dirigente republicano ha criticado este miércoles a JxCat porque, a su juicio, durante el fin de semana --en especial en un acto celebrado el sábado donde participaron diversos líderes de JxCat-- se dedicaron a hacer reproches a ERC: "Batallan por cuatro votos que ya son independentistas. A nosotros nos interesa más esforzarnos para ampliar" la base del independentismo.

"Cuando nos hemos encontrado, hemos avanzado más como país", ha razonado Sabrià, frente a las declaraciones de dirigentes de JxCat contra ERC por considerar que la figura del mediador en la mesa de dialogo entre gobiernos no debe suponer un escollo para ese diálogo

Ha asegurado que los republicanos no querían elecciones, porque su prioridad eran los Presupuestos: "ERC no las quería porque el país no las necesitaba. JxCat parece que sí las necesitaba", y ha asegurado que no gobernarán con el PSC en ningún caso.

CRÍTICAS A MIQUEL ICETA

Ha dicho que, con su líder, Miquel Iceta, la distancia es muy grande, porque sabiendo que los políticos están en prisión "sin ser culpables", no han ido a verlos.

"Iceta estaba silla con silla con (Oriol) Junqueras los primeros años en el Parlament. No ha tenido la dignidad de ir a verlos. Es falta de humanidad", ha afeado Sabrià al líder del socialismo catalán.

Ha dicho que ERC se siente lejos de la ANC porque siguen unas estrategias diferentes, y respecto a la petición de la plataforma de votar a partidos que apuesten por la unilateralidad, Sabrià ha dicho que ninguna vía se tiene que descartar, pero que en el momento actual se deben priorizar otras: "Nos sentimos más cerca de Òmnium que de la ANC".

"PAPEL ESTRATÉGICO" DE PUIGDEMONT Y JUNQUERAS

Ha asegurado que no sabe la fecha para la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha insistido en que será este mes de febrero, y ha pedido que no se bloquee porque haya o no un mediador: "No puede ser eso una excusa".

El líder republicano ha aseverado que a la mesa llevarán el derecho a la autodeterminación y la amnistía, y que no sabe qué papel deben tener el expresidente Carles Puigdemont, pero que tanto él como Junqueras y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, son figuras que tienen que tener un "papel estratégico".