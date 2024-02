Sabrià (ERC) dice que se luchará caso por caso con la amnistía y ve "muy naíf" la actitud de Junts

Responde a Borràs que no tiene sentido que todo el mundo entre en la amnistía si supone hacerla "explosionar"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, Sergi Sabrià, ha afirmado que quizás tendrán que luchar caso por caso" con la ley de amnistía y ha criticado la actitud, a su juicio, "muy naíf" de Junts respecto a los jueces.

"¿Se puede blindar la norma? No, no puede blindarse. ¿Puede ser robusta? Sí. Blindada de garantías absolutas, no. Quizás tendremos que luchar caso por caso", ha aseverado en una entrevista de este viernes en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press.

Asimismo, ha señalado que desde ERC quieren que la amnistía "funcione en todos los casos abiertos" y ha asegura que han trabajado para hacer una norma lo suficientemente robusta para ello.

JUNTS Y BORRÀS

Al preguntársele por que Junts no apoyó la amnistía en el Pleno del Congreso de este martes, lo ha calificado de error y ha criticado que le parece "muy naíf" que no previesen que habrían muchos jueces dispuestos a agujerear la ley, en sus palabras.

Respecto a las declaraciones de este jueves de la presidenta de Junts, Laura Borràs, sobre incluir a todo el mundo en la amnistía, ha argumentado que si ello conlleva que la ley "pueda explosionar a los dos días", no tiene sentido.

Concretamente, este jueves Borràs afirmó que Junts ya trabaja para que la amnistía incluya al máximo de gente posible: "Porque yo no quiero mirar a los ojos a alguien que me diga, mira, es que yo podía haber entrado y como os habéis rendido, no entro".

"Me parece que lo que dice Borràs no se sostiene demasiado o no se sostiene nada", ha zanjado Sabrià, y ha indicado a la líder posconvergente que si ha fragmentado contratos, textualmente, no le toca entrar en la ley de amnistía.

PRESUPUESTOS

Sobre los Presupuestos de la Generalitat 2024, Sabrià ha aceptado que con el PSC van "un poco mejor" que con el resto de partidos, si bien ha reiterado que tanto CUP, Junts como los comuns tienen la documentación a su disposición.

Y al preguntársele por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha afirmado que "estaría bien que todo el mundo tuviese presupuesto", si bien ha matizado que cuando se habla de vincular presupuestos, alguien se enfada, textualmente.

Asimismo, ha señalado que cerrar los presupuestos de Catalunya, para los que según él empezaron las negociaciones antes de la investidura, hará que "todo será más fácil".