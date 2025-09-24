S'Agaró (Girona) acoge el primer encuentro de los futuros docentes de la 'Generació docents' 2025

GIRONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los 35 futuros docentes de la nueva promoción de la 'Generació docents', procedentes de toda España, se reúnen en S'Agaró (Girona) desde este miércoles hasta el viernes, en su primer encuentro presencial, para abrir la edición 2025 de este programa impulsado por la Fundació Princesa de Girona.

La entidad impulsa desde el curso 2020-2021 el programa 'Generació docents' para impulsar una comunidad de docentes innovadores, ofreciéndoles formación, prácticas en escuelas rurales, mentoría personalizada y otras experiencias formativas, informa la organización este miércoles en un comunicado.

Los futuros docentes que participan en la sexta edición del programa provienen de la Comunidad de Madrid (2), Andalucía (16), Aragón (2), Cantabria (1), Castilla y León (3), Castilla-La Mancha (1), Catalunya (3), Comunidad Valenciana (3), Cantabria (1), Melilla (1) y Murcia (2).