La Sagrada Familia ve "muy cerca" un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para la fachada de la Gloria

Vista de la Basílica de la Sagrada Familia, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, ha afirmado que ve "muy cerca" un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para la construcción de la verticalidad de la fachada de la Gloria, para la que mantiene una previsión de 10 años.

Lo ha anunciado este martes en el marco de la presentación de resultados del templo en 2025, acompañado por el director general, Xavier Martínez, y el arquitecto jefe, Jordi Faulí, en el que ha asegurado que las negociaciones están "muy avanzadas".

Ha señalado que si el concejal del Eixample y cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls, afirma que ningún vecino se quedará en la calle, quiere decir que todo "avanza por buen camino", si bien ha apuntado que en el campo de la política nunca se sabe lo que puede pasar.

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