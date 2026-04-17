Saiz avisa de una narrativa "artificiosamente creada" para preocupar sobre la inmigración

El alcalde de Bruselas pide alternativas ante quienes dicen que "el único problema es la inmigración"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que hay una narrativa que intenta que la inmigración en España sea "una preocupación artificiosamente creada", y ha defendido que la inmigración legal es un objetivo del Gobierno español.

En su intervención este viernes en la primera jornada en el Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha sostenido que los ciudadanos reconocen que la inmigración no les afecta directamente en su día a día, y ha asegurado que es importante que haya una "narrativa positiva" al respecto.

"Cuando hay otros países que critican o que desde luego claramente tienen una visión antagonista de la política migratoria, yo quiero ser también muy contundente: para el Gobierno de España, la migración regular, ordenada y segura es un objetivo, la migración irregular es un drama humanitario", ha subrayado la ministra.

Saiz ha detallado que se han reducido un 50% las llegadas de inmigrantes irregulares a España, y ha destacado que el Gobierno está trabajando en un plan de convivencia, con comunidades autónomas y ayuntamientos, ya que estas administraciones "tienen mucho que decir".

"Es fundamental la implicación de todas las administraciones para que se cierre el círculo y esa política coherente migratoria también llegue al objetivo claro que es la integración" y la defensa de valores como la convivencia, la solidaridad y la igualdad de oportunidades, ha enumerado.

PHILIPPE CLOSE

Por su parte, el alcalde de Bruselas, Philippe Close, ha apostado por ofrecer alternativas frente a quienes defienden que "el único problema es la migración, y que si se soluciona ese problema no habrá más problemas en la sociedad".

También ha señalado que el movimiento progresista a veces se siente paralizado por la actual agenda en contra de la inmigración: "Nos sentimos culpables y luego nos quedamos así, nos congelamos".