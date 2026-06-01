Saiz cree que el PP "se está saltando todas las reglas" y falta a la presunción de inocencia

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (c), durante la presentación del informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas', en la sede del Consell de Treball, Econòmic i - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha insistido en la presunción de inocencia ante las investigaciones que afectan al PSOE y critica que el PP "se está saltando todas las reglas que rodean a los procedimientos judiciales", como el secreto de sumario, y que falta a la presunción de inocencia, según ella.

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a la prensa en Barcelona al preguntarle por la petición del exdirigente socialista Ramón Jáuregui de que el PSOE celebre un congreso extraordinario, ante lo que la ministra ha pedido "respeto absoluto" a los procedimientos judiciales.

Saiz ha instado a dejar que la justicia haga justicia y ha criticado que el PP "se pone de perfil" cuando el Gobierno ha puesto sobre la mesa un plan contra la lucha de la corrupción, y ha afirmado que el Ejecutivo no ha recibido una respuesta de los populares sobre este plan.

"En esta semana en la que estamos viendo uno de los casos más importantes, como es el caso de la 'Kitchen', donde hemos visto declarar un exministro del Interior del Partido Popular, si el Partido Popular está comprometido con la corrupción, ¿por qué no contesta?", ha expresado Saiz.

Saiz ha intervenido en la presentación de un informe del Consejo Económico y Social (CES), en la que también han participado la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo; los presidentes del CES, Antón Costas; del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Ciriaco Hidalgo; Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y Pimec, Antoni Cañete, y los secretarios generales de UGT de Catalunya, Camil Ros, y CC.OO. de Catalunya, Belén López.

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