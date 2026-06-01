Saiz defiende la política migratoria española ante discursos de odio: "Faro moral en el mundo"

La ministra Elma Saiz , el presidente del CES Antón Costas y el del CTESC Ciriaco Hidalgo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reivindicado este lunes la política migratoria de su gobierno, con el proceso de regularización extraordinaria, frente a discursos de odio contra la inmigración: "Es un faro moral en el mundo"

Lo ha dicho al presentar el informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas' en el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), acto que ha abierto la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, y que ha contado con los presidentes del CES, Antón Costas; CTESC, Ciriaco Hidalgo; Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y Pimec, Antoni Cañete, y los secretarios generales de UGT de Catalunya, Camil Ros, y CC.OO. de Catalunya, Belén López.

Saiz asegura que, si los flujos migratorios se redujeran un 30% los próximos años, España podría perder un 22% de la renta por persona, un 14% de la renta española, un 20% de personas dedicadas a cuidados y más de 220.000 explotaciones agrícolas por año, y defiende que una inmigración "bien gestionada es una enorme oportunidad".

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