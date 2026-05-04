Salellas exige un acuerdo para desconvocar la huelga indefinida de limpieza en Girona

Archivo - El alcalde de Girona, Lluc Salellas. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha exigido a la empresa de limpieza de la ciudad Girona + Neta y a sus trabajadores que lleguen a un acuerdo por "el bien colectivo" para desconvocar la huelga indefinida iniciada por el comité de empresa de la compañía desde la medianoche de este domingo.

En un apunte en 'X' este lunes recogido por Europa Press, el alcalde ha subrayado que la decisión de mantener esta huelga tendrá un efecto directo en el servicio y señala que "la voluntad de afectar a los gerundenses y Temps de Flors" es obvia.

Ha pedido disculpas a la ciudadanía por las molestias que la huelga pueda ocasionar y ha remarcado que el servicio de limpieza y recogida de residuos está externalizado, por lo que la negociación de un nuevo convenio "es un tema entre la empresa y el comité, sin que el Ayuntamiento pueda intervenir directamente".

Pese a que asegura que el desacuerdo es entre las partes, ha defendido que el gobierno municipal ha trabajado en los últimos meses para mejorar el contrato: "Hemos abierto la puerta a mejoras del servicio, que serían una buena noticia para todos, y hemos movido las piezas para facilitar el entendimiento. Lo que se nos pidió se ha hecho", ha sostenido.

Salellas ha añadido que se sienten "decepcionados" con la situación, pero que continuarán trabajando para facilitar un acuerdo que permita la mejora de las condiciones laborales del personal y la defensa de los intereses de los vecinos.