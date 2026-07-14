Salellas tacha de "error" la salida de Junts del gobierno de Girona y les acusa de electoralismo

Archivo - El alcalde de Girona, Lluc Salellas - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Girona, Lluc Salellas (Guanyem Girona), ha asegurado que es un "error" que Junts haya decidido salir del gobierno municipal, y les ha acusado de electoralismo y de tomar esta decisión para poder hacer oposición con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027.

En una rueda de prensa este martes tras conocerse la salidad de Junts, ha asegurado que "no ha pasado nada en las últimas semanas" que haya podido desencadenar la salida de los de Gemma Geis del gobierno municipal, y ha reivindicado la unidad independentista que se construyó tras las últimas elecciones municipales en 2023.

El alcalde de Girona considera que la salida de Junts "da alas al PSC y a Aliança Catalana de cara a los próximos meses", y ha asegurado que esta decisión es una mala noticia para quienes defienden una ciudad catalanista, cohesionada y a favor de los derechos.

"Este error de Junts no significa que la historia se acabe aquí. Tenemos un rumbo, tenemos un gobierno que continúa, un gobierno determinado", ha emplazado a ERC a seguir gobernando juntos la ciudad y ha asegurado que trabajarán para llegar a acuerdos con la oposición.

NUEVO ORGANIGRAMA

Ha agradecido la labor realizada por los concejales de Junts durante estos 3 años, y ha explicado que ya han comenzado a trabajar en un nuevo organigrama, con el objetivo de poder "irse de vacaciones" con una reorganización de las carpetas de las que se encargaban los concejales de Junts.

Salellas ha descartado entrar en los detalles de las últimas comunicaciones con Junts, cuando le dijeron que saldrían del gobierno municipal, ya que lo considera "nimiedades", y ha insistido en que la unidad era difícil pero necesaria.

Ha sostenido que él ha ejercido el liderazgo "desde la generosidad", tras lo que ha añadido que cualquier punto del pleno o de la junta de gobierno se ha consensuado y debatido antes con los grupos y Junts ha podido incorporar sus propuestas.

"Este ha sido un gobierno que hemos trabajado desde el consenso y la cooperación. Nos encontramos ante un error político y de cálculo que tiene que ver con unas elecciones" municipales en mayo de 2027, ha insistido.