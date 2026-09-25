Sales avisa que mantener a Niubó "dificulta" que Junts forme parte de un acuerdo de educación

Illa y Niubó reunidos con representantes de los partidos para afrontar la crisis educativa. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha avisado al Govern de que mantener a la consellera de Educación, Ester Niubó, al frente del departamento "dificulta" que su partido forme parte del acuerdo educativo que quiere impulsar el Ejecutivo.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa este viernes tras la reunión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la propia consellera con representantes de los grupos parlamentarios para abrir el debate sobre la educación catalana, en la que Sales ha criticado que esta reunión ha sido "muy inconcreta y vacía de contenido".

También ha afirmado que, si es por la comunidad educativa, Junts puede formar parte del pacto por la educación, pero "no para salvar al Govern", ni para hacerse fotos o propaganda, y ha añadido que para eso ya tiene a sus socios en el Parlament, en alusión a ERC y Comuns.

Sales ha reprochado al Govern que convoque un proceso de escucha para mejorar la educación catalana y a la vez "no paran de hacer anuncios" como la limitación del uso de la IA en las escuelas a menores de 14 años o la recuperación de las lecturas obligatorias en Bachillerato, tras lo que ha preguntado si quieren escuchar o si realmente lo tienen todo decidido.

Ha confirmado la asistencia de Junts a los dos nuevos grupos de trabajo con el presidente del Consell d'Educació y para abordar la inversión del 6% del PIB a la educación catalana, pero ha lamentado que no se haya profundizado en la reunión de este viernes en estos temas.

Sales también ha reprochado al Govern que llevan 2 años intentando liderar la educación ellos solos y "cuando están con el agua al cuello, vienen a buscar a los partidos", y ha lamentado que los grupos de trabajo creados hasta ahora solo contaban con miembros de ERC y Comuns.