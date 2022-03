Sales (Junts) sobre Borràs: "A veces el independentismo no está tan unido como debería"

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha dicho que le preocupa que "la persecución al independentismo sea tan constante y que a veces el independentismo no está tan unido como debería", tras ser preguntada por la posibilidad de que se le abra juicio oral a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, por presuntas irregularidades en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En rueda de prensa en el Parlament este martes, ha pedido un "frente común para que no se vuelva a alterar la actividad parlamentaria" en el caso de que finalmente se abra juicio oral, y ha querido trasladar el apoyo de todo el grupo parlamentario a Borràs.

"No es un caso de corrupción, es un claro caso de persecución política", y tras preguntársele por si defienden la aplicación del artículo 25.4 del Reglamento del Parlament, que prevé la suspensión en estos casos, ha insistido en que por el momento no contemplan esta situación ya que no hay escrito de acusación de Fiscalía.

Sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, Sales ha asegurado que Junts está trabajando para que las comarcas del Berguedà (Barcelona), Solsonès (Lleida) y Ripollès (Girona) "puedan votar, siguiendo el mandato de consensuar con el territorio su participación", que contrasta con la postura oficial del Govern expresada por la portavoz Patrícia Plaja.

El diputado de Junts Joan Canadell ha presentado una batería 20 propuestas para reducir el coste de la energía y compensar a pymes y autónomos por los sobrecostes que ha supuesto la subida de precios; ha criticado que el Gobierno no ha hecho "nada de nada, va tarde y mal" y ha acusado al Ejecutivo central de dejación de funciones y de no tomar medidas urgentes en este sentido.