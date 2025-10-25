Sales (Junts) critica que Illa "utiliza los extremos" para sacar adelante esta legislatura

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, interviene durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "utiliza los extremos" para sacar adelante esta legislatura y ha defendido que, a su juicio, existe una supeditación de Illa con los Comuns.

"Con solo seis diputados marcan la línea política de nuestro país", ha dicho en una entrevista en el 'Nació Digital' recogida por Europa Press este sábado, en la que Sales ha asegurado que hay un tripartido que funciona de facto, textualmente.

Asimismo, ha afirmado que Illa se "sostiene sobre el PP y Vox para tumbar muchas iniciativas de Junts en términos nacionales".

También ha señalado que allí donde gobiernan los socialistas no hay presupuestos y ha expresado que hacer grandes anuncios, como el de vivienda en el debate de política general, "es una gran irresponsabilidad sin tener presupuestos".

EL ROL DE PUIGDEMONT

Sales ha asegurado que el exilio del líder de Junts, Carles Puigdemont, es un impedimento querido por muchos, aunque ha defendido que el grupo tiene interlocución permanente con él: "El rol del presidente Puigdemont es necesario y forma parte todos los días de las rutinas de este grupo".

Preguntada por un posible relevo de candidato, Sales ha dicho que si el partido se lo estuviera planteando estarían "haciendo el juego a la represión" y ha asegurado que es, en sus palabras, impensable abrir este debate.

"No daremos nada a todos aquellos que están pendientes o babeando para ver si apartamos al presidente Puigdemont o si lo dejamos en el exilio", ha añadido.

PREOCUPACIÓN POR ALIANÇA

Respecto al ascenso de Aliança Catalana, Sales ha explicado que hace dos años que Junts habla de inmigración, de multirreincidencia y de ocupaciones: "Basta con hacer ver que nosotros estamos haciendo giros o que las encuestas dicen blanco o negro".

"Hay un relato muy interesado por explicar cada día que Junts está muy preocupado por Aliança. Dejadnos hacer nuestra política", ha defendido.

Preguntada por la idea de desnacionalización de los medios públicos que defiende Junts, Sales ha dicho que están en contra de la "uniformización de esa identidad que ha habido siempre, y de la idiosincrasia que ha formado parte siempre" de los medios públicos catalanes.