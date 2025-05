Sales (Junts) desconfía de Govern con el catalán por un "proceso de desnacionalización premeditado"

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha expresado que el Govern genera, a su juicio, desconfianza con los temas relacionados con la lengua "por el proceso de desnacionalización premeditado que hace día sí, día también".

En una entrevista de este jueves en 'Vilaweb' recogida por Europa Press ha afirmado que Junts no se despreocupa por la lengua ni su negativa a firmar el Pacte Nacional per la Llengua es "por una voluntad política o un rifirrafe" con el ejecutivo catalán, sino por incumplirse dos, en sus palabras, líneas rojas: no haber esperado una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 25% del castellano en las aulas ni la resolución sobre la oficialidad del catalán en Europa.

Ha exigido que el Govern se convierta "en un referente lingüístico" y ha criticado que exijan a la ciudadanía el uso de la lengua cuando el ejecutivo catalán, en sus palabras, de entrada no lo hace.