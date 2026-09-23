Sales (Junts) exige a Illa cesar a Niubó por PISA e insiste en pedir una comisión de investigación

La presidenta de Junts en el Parlament, Mónica Sales, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha exigido este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que cese a la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, por el "escándalo" de PISA y ha insistido en pedir una comisión de investigación.

"La prueba definitiva de que le importa poco la educación es que aún mantenga a Niubó, la peor consellera de la historia. Era muy difícil sacar este título al conseller Cambray. Niubó lo ha conseguido, ha batido todos los récords" con un paréntesis en el que el conseller Albert Dalmau asumió sus competencias mientras estuvo de baja, ha apuntado en la Cámara catalana.

Ante el balance de la gestión educativa, ha preguntado al presidente catalán qué más debe hacer la consellera porque "en cualquier empresa, Niubó ya no trabajaría", y le ha advertido a Illa de que mientras Niubó siga en el Departament él es corresponsable de sus decisiones.

Además de un pleno monográfico, ha reclamado una comisión de investigación y ha emplazado a Illa a concretar cuándo supo de las irregularidades; el motivo por el que el Govern "manipuló" la muestra de alumnos; quién dirigió y controló el proceso; porqué no se reaccionó ante los avisos que recibió el Departament y quién asumirá responsabilidades políticas.

También ha criticado que convoque una cumbre de partidos sin contar con los representantes del sector, le ha acusado de prometer "una educación de primera con una financiación de segunda" con su compromiso de destinar el 6% del PIB al sector y ha criticado que presente un plan de climatización de escuelas con la mirada puesta hasta 2031 que, a su juicio, tiene un cariz electoral.