Sales (Junts) pide a Illa cesar a Niubó, Paneque, Parlon y Trapero: "El Govern está en caída libre"

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha emplazado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a cesar a la consellera de Educación, Esther Niubó; a la de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque; a la de Interior, Núria Parlon, y al director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero: "El Govern está en caída libre".

"No pueden seguir en su cargo ni un día más. Illa los debe cesar", ha reclamado este martes en rueda de prensa en la Cámara catalana para hacer balance de los dos años de las elecciones catalanas que auparon a Illa a la presidencia de la Generalitat con el apoyo de ERC y Comuns.

Pese a recordar que el presidente catalán prometió normalidad, estabilidad y buena gestión, ha considerado que Catalunya está peor que hace dos años en Rodalies, vivienda, educación, sanidad y en materia lingüística, entre otros campos.

"Catalunya tiene problemas porque al frente hay un Govern en fallida. El principal problema que tiene hoy Catalunya se llama Salvador Illa. Su Govern está en caída libre. Estamos ante una incompetencia general", ha sostenido.

EDUCACIÓN

Es más, ha acusado a Illa de ser "el presidente de la incompetencia y la resignación" y, ante la huelga del sector educativo de este martes, se ha preguntado qué más debe pasar para que cese a Niubó.

"El Govern decide tratar a los docentes como delincuentes poniendo policías en las aulas y también en sus asambleas. Hay líneas rojas que un gobierno democrático no debería traspasar", ha subrayado.

Así, ha expresado su apoyo a los profesores tras culpar al Govern de estar enrocado y de no querer escuchar a los sindicatos mayoritarios del sector.