Sales (Junts) tilda a ERC y Comuns de "cómplices" de la gestión de Illa por frenar su reprobación

La portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales, durante la celebración del Debate de Política General en el Parlament de Catalunya, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este pleno clave, que inaugura el curso político, está ma - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha tildado a ERC y Comuns de ser "cómplices" de la mala gestión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por frenar su reprobación este jueves en el Debate de Política General.

"Han rechazado su reprobación y continuarán siendo cómplices de su mala gestión y de su sumisión a Madrid", ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press, después de que la propuesta de resolución de Junts no haya prosperado.

Ha lamentado que el PSC siempre "encuentra" a ERC y Comuns para proteger a Illa, y que, para ir contra Catalunya, el PSC va de la mano de PP y Vox, según ella.

Ha asegurado que los socialistas han votado en contra "del concierto económico, contra el catalán y contra los intereses de los catalanes ante el Estado".

También ha defendido que para Junts la única prioridad es Catalunya: "Que funcione, que de haga respetar y que avance hacia la independencia".