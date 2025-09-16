Sallent (Barcelona) descarta que los vecinos del edificio derrumbado vuelvan a él "a corto plazo"

Fachada del edificio afectado por el derrumbe parcial de un piso sobre otro en Sallent (Barcelona) - AYUTAMIENTO DE SALLENT

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sallent (Barcelona) ha descartado que los vecinos afectados por el derrumbe parcial de un piso sobre otro en un edificio de la localidad ocurrido la madrugada de este martes puedan volver a sus domicilios "a corto plazo".

"A falta de una confirmación sólida, la inspección previa de los Bomberos descarta que los vecinos del edificio puedan volver a corto plazo a sus viviendas, por lo que el Ayuntamiento de Sallent está trabajando con servicios sociales para tener una solución inmediata y a medio plazo para las personas afectadas", informan en un comunicado.

Han añadido que los servicios técnicos del consistorio están trabajando con una empresa de construcciones y demoliciones para apuntalar todas las zonas afectadas y así permitir recuperar las pertenencias "más necesarias" a los vecinos afectados.

El derrumbe se ha producido en un edificio en el número 32 de la calle Secretari Bonet sobre las 00.40 horas cuando el tercer piso se ha derrumbado parcialmente sobre el segundo.

Ello ha provocado que 2 personas hayan tenido que ser rescatadas por los Bombers y una de ellas ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) donde ha sido dada de alta esta misma mañana; además, otros 13 vecinos han tenido que ser evacuados.