Sallent, sobre el regreso de Puigdemont a Barcelona: "Era impensable" que no fuera al Parlament

Archivo - El comisario y exjefe de los Mossos, Eduard Sallent - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisario y exjefe de los Mossos, Eduard Sallent, ha afirmado este martes que la policía catalana no contempló que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, no se dirigiera al Parlament en agosto de 2024 tras volver a Barcelona por la investidura del actual presidente Salvador Illa: "Era impensable".

Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press al preguntársele por qué falló en el dispositivo para detener al expresidente en caso de pisar suelo español y ha alegado que no se concibió que el político no fuera a tomar posesión de su escaño en el Parlament.

Ha añadido que en el dispositivo hubo "confusión querida, provocada, trabajada" y un punto de suerte para no acabar con la detención del expresidente y ha negado cualquier contacto con el entorno de Puigdemont para pactar su arresto.

Sallent ha señalado que él le esperaba en el Parlament después que el líder de Junts hiciera un acto político en el Arc de Triomf de Barcelona porque considera que la detención de un expresidente merece un trato institucional "máximo".

"La detención no iba a practicarla yo, porque eso ya estaba acordado con la Judicatura, cómo haríamos y qué haríamos en el procedimiento de detención, pero evidentemente, y como no podía ser de otra manera, creía que mi sitio estaba allí", ha explicado.

DOS ESCENARIOS DIFERENTES

Preguntado por si uno de los escenarios que la policía catalana contemplaba era que Puigdemont entrara por una de las puertas del Zoo de Barcelona --contiguo al Parlament en el recinto del parque de la Ciutadella--, lo ha afirmado.

También ha expresado que otra posibilidad que barajaban era que "se violentara" una de las puertas exteriores del Parlament a través de la fuerza de la gente, como apunta que ocurrió, aunque sin el político.

Ha apuntado que se descartó la detención de Puigdemont durante el acto en Arc de Triomf por una cuestión "de orden público".

LOS TRES MOSSOS IMPLICADOS

Preguntado por el papel de los tres agentes detenidos por su presunta vinculación con la huida del expresidente, ha tachado de "cuestionable" sus actuaciones y que deontológicamente actuaron perjudicando a la organización que representaban.

"A mí me dolió, lo reconozco, y sé que fui duro con mis palabras. Pero me dolió que contribuyeran a situar a una institución que ha costado tanto levantar, como el cuerpo de Mossos d'Esquadra, en una posición difícil", ha dicho.