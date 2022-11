El salón Creativa Barcelona 2022 se celebrará del 10 al 13 de noviembre en L'Hospitalet (Barcelona)

El Salón Internacional de Manualidades y Artesanías programa 150 actividades

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Creativa Barcelona 2022, el Salón Internacional de Manualidades y Artesanías, celebrará una nueva edición del 10 al 13 de noviembre en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que prevé acoger a más 18.000 visitantes y que ha programado más de 150 actividades entre talleres, conferencias, exposiciones y concursos.

Esta edición tiene a Japón como país invitado, por lo que contará con ambientación, talleres y otras actividades de temática japonesa, informan los organizadores en un comunicado.

JAPÓN, PAÍS INVITADO

En el área dedicada a Japón se podrá visitar una exposición de caligrafía japonesa, de cometas y de kokedamas, una técnica japonesa de cultivo de plantas de más de 500 años de antigüedad, así como participar en talleres de manualidades japonesas.

Por otro lado, el certamen reunirá "todas las técnicas y vertientes de la artesanía y las manualidades, desde las más tradicionales a las más vanguardistas", como abalorios, acolchado, acuarela, bordado, costura creativa, decoupage y escultura.

Ténicas de estampación, ganchillo, lanas, hilos y algodón, lettering, macramé, papiroflexia, fotografía creativa, patchwork, punto de cruz, quilling y scrapbook, entre otras, también tendrán presencia en el salón.

EL PRESENTADOR JORDI CRUZ ENTRE LOS INVITADOS

Esta edición también contará con la participación de más de una veintena de profesionales e influencers del sector, que compartirán sus creaciones, técnicas y novedades, como el presentador Jordi Cruz, que recibirá un homenaje por parte del salón por el 25 aniversario de la primera emisión del programa de televisión 'Art Attack'.

Otros de los invitados de esta edición son la costurera creativa Lulú Ferris; las expertas en lettering Bea Lettering y Valentina's Words; la experta en el 'Do it yourself' ('Hazlo tú mismo') Itzidreams, y las especializadas en macramé Maru y Caro, de Port Macramé Studio, entre muchos otros.

SALÓN NECESARIO PARA "GENERAR COMUNIDAD"

El director del salón, Juli Simón, ha defendido que, pese al crecimiento del sector en el entorno digital por la pandemia, "salones experienciales como Creativa Barcelona continúan siendo necesarios para generar comunidad y como herramienta para fidelizar al consumidor".

Según el comunicado, las manualidades y artesanías están en constante crecimiento, con 5 millones de personas en España que realizan alguna manualidad en casa y con un sector que factura 1.200 millones de euros anuales y que cuenta con 7.000 empresas y 25.000 trabajadores en España.