El salón del videojuego SAGA tendrá torneos en catalán y zonas de videojuegos retro

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de videojuego en catalán, SAGA, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), acogerá el primer torneo internacional oficial de Super Smash Bros en catalán, y tendrá zonas de videojuegos retro, expositores, actividades familiares y charlas sobre accesibilidad, género y consumo responsable.

En el marco del salón, la Conselleria de Política Lingüística y la de Cultura darán a conocer a las empresas y los profesionales del sector las líneas de apoyo al ámbito del videojuego que se impulsan desde los dos departamentos, informan en un comunicado de este miércoles.

La edición de 2025 contará con competiciones de deportes electrónicos de equipos como el Barça eSports, así como con una 'LAN Party' de 56 horas y zonas de videojuegos retro, simuladores de conducción, videojuegos de realidad virtual y fútbol 11 contra 11.

La miembro de la Ejecutiva y de la comisión de videojuegos de Plataforma per la Llengua, Tina Font, ha destacado la apuesta del salón para "visibilizar y prestigiar los juegos que incorporan el catalán".

El salón acogerá también la entrega de los Premios SAGA, que reconocen los mejores videojuegos en catalán en categorías como narrativa, arte visual, diseño de sonido, jugabilidad, impacto social y videojuego del año, así como el Premio al creador en catalán de contenido sobre videojuegos.