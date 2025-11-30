El salón de videojuegos SAGA cierra su cuarta edición con más de 9.000 visitantes

El salón de videojuegos SAGA - PLATAFORMA PER LA LLENGUA

BARCELONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del salón de videojuegos SAGA, organizado por Plataforma per la Llengua con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, ha cerrado con un récord de 9.000 visitantes en el centro de actividades La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Esta iniciativa, punto de encuentro de las comunidades catalanoparlantes del mundo de los videojuegos, ha reunido a una setentena de expositores entre empresas, clubs y centros formativos, explica la organización en un comunicado.

Además, se han entregado los Premis SAGA a los videojuegos en catalán del año, con el videojuego Neva, del estudio barcelonés Nomada Studios llevándose el premio a videojuego del año, junto con el premio a mejor arte visual y mejor diseño de sonido.

Por otra parte, se han organizado competiciones del videojuego League of Legends con el Futbol Club Barcelona como invitado especial y el primer torneo oficial internacional en catalán de Super Smash Bros.

Plataforma per la Llengua destaca que el salón demuestra "un año más que en Catalunya hay una numerosa comunidad de videojugadores catalanoparlantes que las empresas deben tener en cuenta".

CATALÁN EN EL ÁMBITO DIGITAL

Con la voluntad de incrementar el impacto lingüístico del evento, los asistentes han podido aprender a configurar en catalán sus dispositivos y aplicaciones en un punto específico de difusión de la campaña Configura.cat, impulsada por Plataforma per la Llengua, Accent Obert, Òmnium Cultural y Softcatalà.

Además, el proyecto Aina, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya y el Barcelona Supercomputing Center para recoger voces en catalán y facilitar que la inteligencia artificial pueda responder en esta lengua, también ha estado presente en el salón a través de un juego interactivo.