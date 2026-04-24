Salud abrirá el lunes el nuevo CAP Hostalric (Girona), "piloto" para futuros centros en Catalunya

Sala de espera del CAP Hostalric. - CONSELLERIA DE SALUD

GIRONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha impulsado el nuevo CAP Hostalric (Girona), que entrará en funcionamiento el lunes y se ha concebido como "edificio piloto" para el diseño de futuros centros de atención primaria en Catalunya.

El nuevo CAP, con una inversión de 3,4 millones de euros, es una apuesta por soluciones bioclimáticas y constructivas "que reducen el impacto ambiental y mejoran el confort de las personas usuarias y de los profesionales", informa la Conselleria en un comunicado de este viernes.

Respecto al antiguo edificio, que cerrará sus puertas el domingo, se han mejorado "notablemente" los niveles de aislamiento térmico, y se han incorporado sistemas de ventilación natural, así como un sistema de renovación de aire que permite un menor consumo energético.

El edificio consta de unos 1.112 metros cuadrados y 12 consultas sanitarias --medicina, enfermería, odontología, pediatría, obstetricia y ginecología--, una sala de tratamientos y dos bóxes polivalentes, entre otros.

El CAP Hostalric está gestionado por el Institut d'Assistència Sanitària (IAS) y forma parte del área básica de salud de Breda-Hostalric; da servicio a 13.400 personas, y es el centro de referencia para los usuarios de los municipios de Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu y Massanes, en la provincia de Girona.