Salud cifra en un 4,3% el seguimiento de la huelga de médicos la tarde de este viernes

Médicos portan pancarta durante una marcha con motivo de la huelga general del sector médico, a 20 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 4,3% el seguimiento de la huelga de médicos durante la tarde de este viernes, convocada por Metges de Catalunya (MC).

La cifra es inferior a la de la mañana, del 9,1% según Salud y del 43% según el sindicato convocante.

Las reivindicaciones de los facultativos incluyen, entre otros, un convenio médico propio y el fin de las guardias de 24 horas.