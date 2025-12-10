Salud cifra en un 7,2% el seguimiento del segundo día de huelga de médicos y MC en un 55%

Huelga de médicos de este miércoles en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 7,2% el seguimiento de la huelga de médicos en su segundo día, mientras el sindicato convocante a nivel autonómico, Metges de Catalunya (MC), lo ha hecho en un 55%.

Por provincias, según MC, el seguimiento ha sido del 58% en Barcelona, 40% en Girona, 42% en Tarragona y 20% en Lleida.

Por ámbito asistencial, también según MC, han ido a la huelga el 57% de facultativos de atención primaria, y el 29% de los de la atención hospitalaria.