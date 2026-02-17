Salud da por finalizada la temporada gripal en Catalunya y se llega al nivel basal de transmisión

Archivo - Una enfermera prepara la vacuna Pfizer-BioNtech contra el COVID-19 antes de administrársela a un profesional sanitario en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Catalunya (España), a 14 de enero de 2021. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat da por finalizada la temporada gripal en Catalunya después de que, en la séptima semana epidemiológica del año, del 9 al 15 de febrero, la gripe haya seguido en descenso y se haya situado en el nivel basal de transmisión.

La incidencia estimada es de 22 casos por cada 100.000 habitantes, según datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recogidos este martes por Europa Press.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a la segunda semana, predomina la circulación del subtipo A(H3N2) variante K (74,2%) por encima del A(H1N1pdm09) (25,8%).

CONJUNTO DE LAS IRA

La incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) es de 509 afectados por cada 100.000 habitantes, equivalente a 41.720 casos, por debajo de nivel basal de transmisión.

La distribución de virus muestra el rinovirus como el más predominante (26,2% de las muestras), seguido del VRS (26,1%), del coronavirus humano (18,2%) y del VRS (13,7%).

En la población pediátrica, la positividad de los multitests muestran el VRS como más circulantes (12,8% de las muestras), seguido del adenovirus (6,7%) y de la gripe A (6,1%).

COVID Y VRS

La incidencia estimada del VRS se mantiene en descenso después del "inhabitual" pico de transmisión iniciado en la semana 50 del año anterior, situándose a nivel de transmisión con 70 casos por cada 100.000 habitantes.

El Sars-Cov2 se mantiene "estable" a niveles bajos de transmisión con una incidencia estimada de 5 casos por cada 100.000 habitantes.

Los ingresos en camas convencionales registran también un descenso: esta semana, todos los ingresos por gripe han sido de personas mayores de 60 años, y el 43% de ingresos por VRS, en menores de 4 años.