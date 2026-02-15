Salud defiende los incentivos económicos para reducir bajas laborales "bajo criterio médico"

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat condicionará parte del presupuesto de los equipos de atención primaria a que no prescriban un exceso de días de baja laboral a los pacientes con patologías de salud mental y osteomusculares, pero defiende que los criterios se fijan "bajo criterio médico".

Según ha detallado este domingo 'SER Catalunya', los incentivos forman parte del catálogo de objetivos para 2026 de la contraprestación de resultados del CatSalut, que condicionan hasta un 5% de los recursos económicos de los que dispone cada CAP, sin afectar al presupuesto base de cada centro para mantener su actividad habitual.

La Conselleria ha matizado que los indicadores de referencia se fijan siempre bajo criterio clínico y que el objetivo real es evitar bajas sin diagnóstico y demoras en visitas.

Salud ha apuntado que muchas personas están meses de baja "porque las pruebas tardan demasiado", y si las pruebas son más rápidas, el diagnóstico llega antes, el tratamiento también y la incapacidad temporal (IT) tiene una duración adecuada.

El departamento ha remarcado también que las duraciones óptimas de las bajas las marca la Seguridad Social, "según criterios médicos y tablas oficiales".

CRÍTICAS DE GRUPOS POLÍTICOS Y ASOCIACIONES

Los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y la CUP ya registraron el pasado miércoles una petición de comparecencia de la consellera de Salud, Olga Pané, para explicar la introducción de dichos objetivos.

Además, el Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP) y la organización La Capçalera alertaron en un comunicado de que la medida "atenta contra la confianza social de las personas en sus profesionales referentes de atención primaria" y, aseguran, supone una vulneración de los derechos de los trabajadores al hecho de que su baja sea valorada bajo criterios de necesidad.