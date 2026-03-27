Salud investiga por qué el bebé maltratado pasó por un CAP y 3 hospitales antes del Vall d'Hebron

Archivo - Fachada del Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha abierto una investigación para aclarar por qué el bebé presuntamente maltratado por sus padres fue visitado en un centro de atención primaria (CAP) y tres hospitales de Barcelona antes de ser trasladado al Hospital Vall d'Hebron, según ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado este viernes 'El Periódico de Catalunya', los padres del menor le llevaron a un CAP y al Hospital del Mar, a Sant Joan de Déu y, en dos ocasiones, a Sant Pau, que fue donde se le detectaron fracturas, golpes y otras heridas, activando el protocolo de abusos a la infancia y derivándolo al Vall d'Hebron.

Fuentes de Salud han explicado que los motivos de las visitas fueron "diversos y de distinta consideración", y que los profesionales asistenciales activaron el protocolo tan pronto como se detectaron lesiones compatibles con maltrato.

El menor se encuentra bajo la protección de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia (Dgppia) de la Generalitat, que retiró la tutela a los padres en cuanto tuvo conocimiento del caso.

El niño sigue ingresado en el Hospital Vall d'Hebron, y los padres están detenidos y a disposición judicial mientras se investigan los hechos.