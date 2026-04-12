Salud retirará la próxima semana los incentivos a los CAP para reducir bajas laborales

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud de la Generalitat retirará la próxima semana los incentivos a los centros de atención primaria (CAP) por la reducción de bajas laborales, según ha avanzado 'El País' y han confirmado fuentes de Salud a Europa Press, que explican que se retira para "evitar confusiones".

Así, los indicadores sobre la duración de las bajas no computarán para la atribución de fondos a los CAP ni para la parte variable del sueldo de los médicos, pese a que las mismas fuentes indican que estos indicadores lo que pretenden es mejorar la gestión de estas bajas.

La conselleria defendió que los indicadores de referencia se fijan siempre bajo criterio clínico y que el objetivo real es evitar bajas sin diagnóstico y demoras en visitas.

COMUNS

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albicah, se ha referido a este asunto en un apunte en X este domingo: "Por fin reconocen que estaban negando la realidad. Ahora parece que se mueven", ha señalado.

Albiach ha asegurado que su formación seguirá presionando hasta "estar seguros al 100%" y ha defendido que las bajas laborales solo deben responder a criterios médicos.