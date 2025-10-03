Salut cifra en un 9% el seguimiento de la huelga y Metges de Catalunya lo sitúa en el 58%

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 9% el seguimiento de la huelga convocada por Metges de Catalunya contra el anteproyecto de la ley del Estatuto Marco y pedir un convenio propio para los médicos, mientras que el sindicato asegura que ha secundado el paro el 58% de los profesionales convocados.

Según la Conselleria de Salud, con datos provisionales del 51% de las entidades, el seguimiento por ámbitos ha sido del 4,7% en salud mental y adicciones, el 8,6% en atención hospitalaria, el 7,8% en atención intermedia, el 12,2% en atención primaria y comunitaria y el 0,9% en transporte sanitario.

Por regiones sanitarias, ha cifrado el seguimiento en un 4,1% en Alt Pirineu i Aran; el 14,8% en Barcelonès Nord; el 11% en Barcelonès Sud; el 4,7% en Barcelona ciudad; el 13,6% en Camp de Tarragona; el 12,6% en Catalunya Central; el 8,8% en Girona; el 4,1% en Lleida; el 13,1% en Penedès, y el 5,5% en Terres de l'Ebre.

Por su parte, Metges de Catalunya ha asegurado que la huelga de facultativos tiene un seguimiento del 60% en Barcelona, del 43% en Girona, del 40% en Tarragona y del 32% en Lleida.

Por ámbitos asistenciales, Metges de Catalunya ha asegurado que es del 64% en atención primaria y del 52% en atención hospitalaria.