Salut cifra el seguimiento de la huelga de técnicos en Catalunya entre un 5,9% y un 11,5%

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado el seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios en centros catalanes en un 11,5% en el turno de mañana y en un 5,9% en el turno de tarde de este lunes.

La huelga de ámbito estatal ha sido convocada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Siettes) y los datos del seguimiento de la huelga corresponden a los centros del Sistema sanitario integral de utilización publica de Catalunya (Siscat).

La movilización estatal, impulsada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, tiene entre sus principales reivindicaciones que el Ministerio de Sanidad incluya sus demandas en el Estatuto Marco.