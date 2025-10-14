Salut destinará 45 millones para "ampliar y reformar" el Hospital de El Vendrell (Tarragona)

TARRAGONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha autorizado al Departamento de Salud a conceder una subvención directa de 45 millones de euros a la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona para "ampliar y reformar" el Hospital de El Vendrell (Tarragona).

El objetivo es impulsar la mejora de una "infraestructura clave" para el sistema público de salud de la Región Sanitaria Penedès, y así garantizar la actividad asistencial de calidad en el territorio y ofrecer respuesta al crecimiento demográfico y al incremento de la demanda de servicios asistenciales, informa el Govern en un documento tras el Consell Executiu de este martes.

El proyecto da continuidad a los trabajos iniciados a finales de 2024, con previsión de empezar la estructura de ampliación tras los movimientos de tierras y mantener la actividad asistencial durante las obras, con reordenaciones puntuales de los circuitos para garantizar la seguridad y el confort de los pacientes y profesionales.

MÁS PLAZAS Y CONSULTAS

En total, se prevé aumentar en 13.000 m2 la superficie del centro para reforzar las áreas con más impacto asistencial: consultas externas, con 19 despachos nuevos; 19 boxes para los niveles I, II y III, así como 2 consultas para triajes de urgencias; 4 plazas para el hospital de día; 2 quirófanos polivalentes y 2 más de endoscopia, así como 40 camas adicionales de hospitalización y 36 de atención inmediata en una primera fase.

Además de la ampliación, el proyecto incluye la reforma de vestuarios, dormitorios y comedor laboral, espacios de almacenamiento y logística, farmacia hospitalaria y esterilización, así como la ordenación del espacio exterior, que mejorará la accesibilidad e incrementará las plazas de aparcamiento.