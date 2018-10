Salvador Illa: "No se entendería que los partidos catalanes no diesen apoyo" a los presupuestos

Publicado 13/10/2018 13:44:42 CET

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que "no se entendería que los partidos catalanes no diesen apoyo" al proyecto de presupuestos generales del Estado presentado por el PSOE, con el apoyo de Unidos Podemos, y ha apuntado que aún hay tiempo para poder hacer propuestas para mejorarlos.

En declaraciones a los medios este sábado, Illa ha señalado que la propuesta del presidente Pedro Sánchez incluye una partida de 2.200 millones de euros para Catalunya que "inicia el camino necesario de mejora de la financiación" de la comunidad y ha recordado que en los cien primeros días de Gobierno se han producido más de 20 visitas de ministros a Catalunya y más de 20 reuniones bilaterales con consellers.

"Nos tendríamos que acostumbrar a valorar las propuestas por su contenido, no entenderíamos que no se diese apoyo", ha insistido Illa, que ha defendido que si no los apoyan deberán dar explicaciones, ya que para él se trata de unos presupuestos muy beneficiosos para Catalunya.

"Si se dice que no la alternativa es Rivera y Casado, Pablo Rivera y Albert Casado, monta tanto, tanto monta. ¿Es esto mejor para Catalunya, es esto mejor para España?", ha subrayado Illa, que ha apelado al sentido común para que las cuentas de su partido salgan adelante.

Preguntado por un posible intercambio de apoyos para aprobar los presupuestos generales y los de la Generalitat en el Parlament, Illa ha defendido: "Cada institución es cada institución, los socialistas catalanes no hemos rechazado nunca reunirnos con todo el mundo, pero con un gobierno independentista que no ha rechazado la vía unilateral se nos hace difícil llegar a un acuerdo" en materia presupuestaria.

También ha indicado que hace meses que piden que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reúna con los líderes parlamentarios "para buscar salidas institucionales", y ha señalado que espera que Torra cumpla con este compromiso que hizo en el último pleno en el marco de 15 días.

Illa ha aclarado que apuestan por el diálogo y el pacto: "Siempre hemos sido partidarios de votar un acuerdo y no una ruptura", e incluso se ha mostrado abierto a la modificación de la Constitución, que según él deberá refrendarse por los ciudadanos catalanes y el resto de españoles.

En cuanto a la reprobación del Rey aprobada el jueves en el Parlament, Illa ha criticado el "cambio de opinión en menos de 24 horas de los comuns", que ha asegurado que le ha sorprendido y ha les ha pedido que tengan más consistencia en sus planteamientos políticos y no cambien de opinión como una veleta.