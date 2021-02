Salvador Illa (PSC) propone un plan energético para una transición ecológica justa en Catalunya

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha propuesto un plan energético para una transición ecológica justa en Catalunya porque cree que ha quedado "muy rezagada" en esta materia al no hacerse nada en los últimos 10 años, ha dicho.

Lo ha anunciado este jueves en un diálogo telemático sobre transición ecológica con la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en que ha detallado algunas propuestas.

Su propósito es hacer en Catalunya lo que el Gobierno central está haciendo en toda España y quiere impulsar un nuevo acuerdo verde para 2021-2030 para que "Catalunya sea el motor de la tecnología verde de España y del sur de Europa".

Se ha comprometido a revertir "la desatención de la Generalitat" en ciertos territorios y quiere hacerlo con una mirada amplia que englobe a todos los territorios catalanes porque ha alertado de que hay también una Catalunya vaciada a la que es necesario atender y mejorar.

Ha destacado especialmente el Delta de l'Ebre (Tarragona) como "un ejemplo de que si se trabaja conjuntamente se pueden mejorar las cosas", en referencia a las afectaciones que sufrió este territorio por el temporal Gloria, y ha resaltado el consenso de los municipios del Delta para abordar su futuro.

También le gustaría que "Catalunya se ponga al día de las energías renovables", materia en la que ha lamentado que se queda en la cola de España, y también ha propuesto recuperar una nueva ley de barrios con la que quiere rehabilitar 40.000 viviendas.

"No hay otro camino. Hay que transformar la economía hacia una economía sostenible. Europa ha apostado por eso claramente con los fondos Next Generation", y ha asegurado que esto no es contraproducente con la producción de riqueza, sino una condición necesaria que hay que hacer con justicia social.

