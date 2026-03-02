Sámper afirma que intentarán "ponerlo difícil" para que el MWC no deje Barcelona

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

El conseller destaca la IA como una revolución en el mundo económico

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha agradecido que el Mobile World Congress (MWC) haya organizado durante 20 años la feria en Barcelona: "Intentaremos ponerlo difícil para que no se plantee dejar Catalunya y Barcelona".

Lo ha dicho este lunes junto a la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, durante la presentación del 'stand' de la Generalitat en el MWC, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta el jueves, y que en esta edición cumple 20 años en la capital catalana.

"Un MWC del que pienso que debemos sentirnos muy contentos. 20 años se dice muy rápido, 20 años reiterados en un país como es Catalunya significa muchas cosas, de quién lo organiza aquí, al cual le debemos agradecer que esté 20 años de forma continuada, y de los que han hecho que pretenda continuar aquí un año tras otro", ha dicho el conseller.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sàmper ha hecho una mención específica a la Inteligencia Artificial, que ha calificado de auténtica revolución en el mundo económico: "Si todas las revoluciones han sumado, e incluso multiplicado, esta va mucho más allá", ha augurado.

Ante esta situación, el conseller ha destacado que el papel de las administraciones debe ser el de encontrar un "punto de equilibrio" y los límites para que la IA beneficie a la vida de las personas, el medio ambiente, la salud y la igualdad.

Sàmper también ha hecho referencia a la Estrategia Catalunya de Inteligencia Artificial hasta 2030, un plan con una inversión prevista de 1.000 millones de euros hasta 2030 para impulsar el uso de la IA entre las empresas catalanas con un "rendimiento ético y moral".

BRECHA DE GÉNERO

Menor ha acudido junto a Sàmper a la presentación oficial del 'stand' del Govern, como una "manifestación de intenciones de que el Govern de la Generalitat es un gobierno feminista y que cree en la igualdad real de las mujeres", ha defendido la consellera.

Durante la presentación, Menor ha destacado diferentes cifras: en el marco del MWC y el sector digital, la consellera ha cifrado que en la última edición la presencia de las mujeres se situó en un 25%, mientras que en el sector universitario, un 25% de las matriculaciones dentro del sector son mujeres, y hasta un 9% en el de la Formación Profesional.

"Debemos mejorar estas cifras, sobre todo porque las mujeres somos el 51% de la población, y por lo tanto, el 51% del talento disponible. Y en un sector que ha manifestado tener necesidades de fichar talento, con 9.000 vacantes, creo que tenemos la responsabilidad de movilizar todo el talento disponible", ha afirmado Menor.