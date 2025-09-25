Sàmper anuncia 4.400 millones de inversión en el Pacte Nacional per a la Indústria hasta 2030

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en el Parlament - PARLAMENT

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciado este jueves que el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) para el período 2026-2030 contará con una inversión pública de unos 4.400 millones de euros.

"La industria ha cambiado y las políticas industriales, por tanto, deben adaptarse a estos cambios", ha dicho en comisión en el Parlament.

El conseller ha defendido que este primer texto del PNI ha sido elaborado de manera conjunta con los agentes sociales, y que recogerá las propuestas que trasladen los partidos.

Por ahora, el pacto cuenta con 166 medidas centradas en cinco ámbitos: la sostenibilidad y la energía, la ocupación de calidad, la innovación y la competitividad, las infraestructuras y el suelo industrial y la simplificación de la burocracia.

Sàmper ha detallado algunas de las medidas, como una línea de financiación a proyectos de adaptación al cambio climático o la orientación de la formación profesional del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) a las necesidades de la industria catalana.

