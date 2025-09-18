Sàmper anuncia un grupo de trabajo con agentes locales y sociales ante el estrés térmico laboral

El grupo de trabajo para hacer frente al estrés térmico - EUROPA PRESS

El objetivo es concienciar sobre los riesgos laborales relacionados con el calor

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con entes locales, sindicatos y patronales para hacer frente a la siniestralidad laboral y el estrés térmico que generan las olas de calor, "que cada vez son más habituales".

Así lo ha declarado a los medios este jueves junto al secretario de gobiernos locales y relaciones con el Arán, Xavier Amor, antes de reunirse con la mesa de trabajo en la sede de la Conselleria en Barcelona.

En el encuentro estaban representadas las cuatro diputaciones catalanas --Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona--, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la Associació Catalana de Municipis (ACM), Foment del Treball, Pimec, CC.OO., y UGT.

"Hoy iniciamos un camino de concienciación que queremos hacer de forma expresa ahora que todavía no ha terminado el verano", ha celebrado el conseller, que ha recordado que no tienen competencias para legislar, por lo que se focalizarán en concienciar.

Así, la mesa tiene como labor pensar y consensuar medidas preventivas que puedan desarrollar los ayuntamientos y las diputaciones para hacer frente a la siniestralidad laboral que provoca el calor.

El objetivo es poner en marcha ya este equipo para que cuando llegue la primera ola de calor, "que seguramente será en mayo", ya estén los deberes hechos.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Sobre la mesa estarán medidas como avanzar el horario de las obras o incrementar las obligaciones de seguridad de las licitaciones públicas.

Ante la negativa de algunos entes locales para aplicar este tipo de medidas, Sàmper ha reconocido que "no será un camino fácil", pero ha defendido que el debate y el consenso es uno de los objetivos del grupo de trabajo.

"Queremos que sea un grupo de trabajo donde todo el mundo pueda decir la suya por la vía de la negociación colectiva, que es la única herramienta que tenemos, ser capaces de incidir para tener unas mejores condiciones", ha dicho.

ACTUACIONES DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Inspección del Trabajo ha realizado desde el inicio del año y hasta la semana pasada 392 actuaciones relacionadas con el estrés térmico y las condiciones ambientales en puestos de trabajo, siendo la mayoría por denuncias presentadas.

Asimismo, la Generalitat ha enviado 21.201 cartas a empresas durante el periodo de verano apelando a que cumplan la normativa vigente y ofreciendo asesoramiento.