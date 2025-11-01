Sàmper defiende que el Fons de Transició Nuclear contribuye a la "diversificación" de la economía

El conseller Miquel Sàmper visitando la campaña de el 'Pla de Govern al territori' en el marco de la Festa del Vi de Gandesa. - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defendido desde Gandesa (Tarragona) que el Fons de Transició Nuclear "contribuye a la implementación de nuevos proyectos empresariales y a la diversificación de la actividad económica".

Lo ha dicho este sábado en una nueva parada de la campaña del 'Pla de Govern al territori', en el marco de la Festa del Vi de Gandesa, donde se ha situado el vehículo 'info truck' del proyecto, informa la Generalitat en un comunicado.

En la Terra Alta, las actuaciones prioritarias del Govern son la implantación de nuevos proyectos y la diversificación económica a través del Fons de Transició Nuclear, la modernización del regadío, la rehabilitación de viviendas, el despliegue de la fibra óptica y la mejora de la conectividad.

Sàmper ha asegurado que este es uno de los territorios donde están desplegando las nuevas líneas de ayudas estratégicas "diseñadas a medida para las necesidades de las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares".

Acompañado del delegado del Govern en las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, Sàmper ha visitado el punto informativo y ha destacado la voluntad de la campaña: "El Govern quiere ser lo más transparente y cercano posible".