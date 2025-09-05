Sàmper espera que Sabadell pueda mantener su "autonomía" tras autorizar la CNMV la OPA del BBVA

Destaca la importancia del Puerto de Barcelona y sobre los aranceles, insiste: "Es el momento de diversificar"

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha esperado que Banco Sabadell pueda mantener su "autonomía", como ha mantenido la Generalitat desde el anuncio de la OPA por parte del BBVA, después de que el consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya autorizado la operación.

"Tenemos que analizar cómo se conjuga esto con el trabajo del Gobierno en su momento, y yo creo que cualquier persona que haga una valoración hoy le falta información para que sea algo riguroso", ha sostenido en declaraciones a los medios este viernes en una visita al Puerto de Barcelona junto a su presidente, José Alberto Carbonell.

El conseller ha reivindicado que desde la Generalitat siempre han apoyado que esta operación no siguiese adelante para que Banco Sabadell mantuviese su autonomía tanto política como económica, y que una vez anunciada la decisión de la CNMV es momento de "analizar el contenido" de la resolución y definir próximos pasos.

PUERTO

Tras reunirse con el presidente del Puerto de Barcelona, Sàmper ha ensalzado la figura del enclave para la economía catalana y sus exportaciones, que ha llamado a estrechar en un contexto de política arancelaria agresiva por parte de Estados Unidos.

Respecto a las exportaciones, que en el primer semestre de 2025 crecieron un 1,4% en términos interanuales hasta los 51.114,1 millones de euros, ha celebrado que el papel como "agente económico" del Puerto se está manteniendo.

"Es la puerta de nuestro comercio exterior, es un hub a nivel logístico muy importante", ha añadido el conseller, que ha insistido en seguir trabajando conjuntamente entre administraciones para que la buena sintonía permita generar mucha más riqueza.

DIVERSIFICAR

Sobre la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que desde el Govern siguen trabajando con las empresas "para saber en que medida les afecta y poder ir reacondicionando" las ayudas desplegadas con el Pla Responem, lanzado para hacer frente sus efectos en la economía catalana.

Ha asegurado que en el marco del Plan, el Govern ya ha asesorado a más de 900 empresas, y ha insistido a los empresarios catalanes en la importancia de explorar otros mercados: "Ha llegado el momento de diversificar".

"El mercado americano quedará definido más tarde o más pronto", ha sostenido Sàmper, que mientras tanto ha emplazado a fijarse en otros mercados, como es el caso de países asiáticos como China, India, Singapur, Corea o Japón.

CARBONELL

Respecto al acuerdo suscrito entre el Puerto de Barcelona y el Shanghai International Port Group (SIPG) para reforzar las conexiones entre ambos enclaves, Carbonell ha apuntado que la iniciativa ha sido "muy bien recibida" por el mercado.

Asimismo, ha señalado que en los próximos meses esperan llegar a un acuerdo en el que las funciones de cada uno de los partners quede bien definida, si bien ha evitado decir nombres.

"En este momento no es adecuado dar nombres, todavía es demasiado pronto, aunque están definidos y son ellos las que podrán expresar y manifestar su interés públicamente", ha afirmado el presidente del Puerto.