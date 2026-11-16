Sàmper llama a impulsar un turismo que "venga no a hacer ruido, sino a generar riqueza"

Las autoridades presentes en el encuentro - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha llamado a impulsar un turismo que "venga no a hacer ruido, sino a generar riqueza".

Lo ha dicho este lunes en el Foro Barcelona de Hotusa sobre turismo, en el que también han participado el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, y el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, y que ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y de Palma (Baleares), Jaime Martínez, entre otros.

Sàmper ha dicho que el turismo debe ser "de calidad" y que es necesario encontrar el equilibrio entre ser un destino turístico importante y que atraiga cada vez a más turistas de alto poder adquisitivo.

Ha explicado que el turismo ha provocado "una cierta tensión que hay que ser capaces de administrar", ya que el turismo crea el 13% del producto interior bruto (PIB) de Catalunya y de la ocupación, pero que esto no puede estar reñido con gestionarlo, administrarlo y regularlo.

"En términos generales, la palabra equilibrio debería ser el objetivo para lograr la gestión" del turismo, ha afirmado Sàmper, que ha añadido que, para lograrlo, se debe gestionar de forma conjunta entre las administraciones y el sector privado.

VALLS: "EL TURISMO GENERA PROSPERIDAD"

Valls ha subrayado que el turismo "genera prosperidad" y que en Barcelona representa el 13% del PIB y 160.000 puestos de trabajo.

"Cuando hablamos de turismo, hablamos de uno de los elementos que genera más riqueza", ha dicho, y ha añadido que el sector es uno de los grandes éxitos que ha tenido España.

Sin embargo, ha afirmado que algunos de los aspectos del turismo se deben gestionar, y ha puesto como ejemplo la no renovación de las licencias de pisos turísticos a partir de 2028 o las tasas turísticas a los visitantes.

Ha subrayado la necesidad de "saber gestionar" al sector, ya que el éxito que tiene Barcelona genera ciertos impactos a sus habitantes que se deben paliar.

LÓPEZ APUESTA POR EL TURISMO DE CALIDAD

López ha apostado por el impulso del turismo de calidad: "Entiendo la turismofobia si te van al piso de al lado y arrastran la maleta, pero un turismo de calidad, de alto poder adquisitivo, molesta muy poco y ayuda a repartir riqueza".

Ha añadido que las conexiones aeroportuarias son uno de los principales retos del sector en España, ya que el 80% de los turistas llega en avión.

Por otro lado, ha puesto en valor la "transformación silenciosa" que ha hecho el sector hotelero a través de inversiones para mejorar los hoteles, y que esto ha llevado a que se suban los precios por noche.