Sàmper recomienda a Sánchez que "escuche las pretensiones de Junts y Puigdemont"

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha recomendado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "escuche las pretensiones de Junts y del presidente Puigdemont", tras la ruptura del partido independentista con el Ejecutivo español.

Lo ha dicho este miércoles en una entrevista en 'La 2 Cat', en la que ha asegurado que el Gobierno central está trabajando en la línea de "intentar rehacer puentes", y ha alertado de que mientras no haya pactos, los populismos irán creciendo, en sus palabras.

Preguntado sobre el acuerdo del Gobierno con el Govern y ERC para la financiación singular en Catalunya, Sàmper ha dicho: "Si habrá ordinalidad o no, no lo puedo decir porque no lo sé. Por lo que me llega, se está trabajando muchísimo, con una dedicación increíble por parte de la consellera [Alícia Romero]".

Ha destacado que desde el Govern le trasladan que "las cosas van bien" en el marco de estas negociaciones, por lo que espera que haya mejoras.

El conseller también ha subrayado que las inspecciones en vivienda "no se pueden hacer más rápidas" porque requieren unas garantías jurídicas y ha insistido en que cuando sea el momento habrá sanciones, en sus palabras.

DIVERSIFICACIÓN

Sobre la política arancelaria de Estados Unidos, Sàmper ha hecho hincapié en que demuestra, más que nunca, que "hay que diversificar, no poner todos los huevos en la misma cesta", aunque apunta que han afectado menos de lo que pensaba a la economía catalana.

"Ha habido una afectación, evidentemente, pero no perdemos la probabilidad de que lleguemos por tercer año consecutivo a los 1.000 millones de exportaciones. Si no lo logramos, nos quedaremos a muy poco", ha resaltado.

También ha defendido las relaciones con empresas israelíes que no estén en la lista de la ONU por "beneficiarse con la destrucción de la vida palestina": "No miramos a las empresas por su origen, sino por su vulneración de derechos fundamentales o humanos. Si no están en la lista, hablaremos con quien sea", ha dicho.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Este lunes, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció que el Govern destinará 1.000 millones de euros hasta 2030 en la estrategia para implementar la inteligencia artificial (IA) en Catalunya, que prevé 88 actuaciones.

En este sentido, Sàmper ha defendido la apuesta por la IA y esta inversión para ganar competitividad, al tiempo que ha recordado que estas tecnología tiene "muchos retos morales y éticos", por lo que debe tener límites.

FÓRMULA 1

El titular de Empresa y Trabajo de la Generalitat también ha explicado que están habiendo reuniones "muy reiteradas" con la Fórmula 1 para renovar el acuerdo con Montmeló, y ha augurado un final cercano de las negociaciones.

"Las negociaciones están muy avanzadas. ¿Esto quiere decir que se aprobarán? Esperemos que sí", ha concluido.