Sàmper resalta el peso del sector agroalimentario de Lleida en la estrategia industrial catalana

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Spamper. - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacado el valor de la actividad agraria e industrial de Lleida, especialmente la agroalimentaria, y defendido que el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) incluye el sector agroalimentario "como uno de los ámbitos que merecen una política industrial específica".

Lo ha dicho este viernes durante la presentación del PNI en la provincia, que articulará la estrategia industrial a largo plazo en Catalunya y prevé una inversión de hasta 5.000 millones, en un acto junto a la delegada del Govern de la Generalitat en Lleida, Núria Gil, y el director general de Industria, Xavier Roca, recoge la conselleria en un comunicado este viernes.

"Catalunya necesita más industria, pero sobre todo, necesita más industria en todo el territorio", ha defendido Sàmper durante la presentación del texto, que identifica el sector agroalimentario como un ámbito prioritario.

Así, el PNI incluye actuaciones destacadas del departamento de Agricultura como un plan de inversión de 44 millones de euros para modernizar y ampliar la capacidad de la industria agroalimentaria, y otro de 37 millones para impulsar modelos más sostenibles en el sistema alimentario.

También contempla inversiones de 53 millones para reforzar procesos y tecnologías, de 316 millones para impulsar el cooperativismo y de 20 millones para la innovación en alimentación humana y animal.

OTROS FOCOS

El pacto también incluye medidas para impulsar la generación y usos de combustibles como el biogas a través de excrementos y residuos orgánicos de las explotaciones ganaderas y agrícolas, y que pueden sustituir los combustibles fósiles tradicionales en los procesos industriales.

También subraya el papel de los polígonos industriales, con inversiones en Lleida como los 166 millones para impulsar el Polígono de Torreblanca y los 22 millones para el desarrollo de la zona industrial del Aeropuerto Lleida-Alguaire.