San Basilio (CNMV) destaca la necesidad de "contrastar" la información financiera al invertir

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, junto a la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, y la periodista Anna Boada. - EUROPA PRESS

Núñez (Banco de España) recomienda "huir" de los 'influencers'

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha destacado la necesidad de "contrastar" la información financiera antes de invertir y dar más confianza a las entidades autorizadas para ofrecer esta información.

Lo ha dicho este lunes en la celebración del XI Día de la Educación Financiera, junto a la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, y también han participado el piragüista Saúl Craviotto, así como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que lo ha hecho con un vídeo.

San Basilio ha lamentado que actualmente "la abundancia de información ha caído en el exceso de información", lo que provoca una dificultad para discriminar y encontrar datos útiles y que, textualmente, puede generar la falsa confianza de que uno puede hacerse rico en poco tiempo.

En este sentido, ha señalado la necesidad de desconfiar en un primer momento de los que "están vendiendo la moto en redes sociales".

Núñez ha coincidido en esta idea y ha recomendado "huir" de los 'influencers' que, en sus palabras, prometen el oro y el moro.

Ha recomendado "informarse de forma robusta, en sitios que informen de manera honesta y adecuadamente", y ha recordado que el Banco de España pone a disposición de los ciudadanos elementos de información para que lo puedan hacer.

JÓVENES

Preguntados por sus consejos a los jóvenes a la hora de invertir, San Basilio ha subrayado la importancia de "dedicar tiempo y esfuerzo a las decisiones de inversión" y que no las tomen precipitadamente.

"Es una carrera de fondo que van a seguir durante su vida", ha dicho en referencia de la gestión del patrimonio, y ha pedido que tengan confianza en sus instituciones.

Núñez ha recomendado que los jóvenes "se informen", ya que las finanzas, en sus palabras, les van a acompañar durante toda su vida.

"Hay que informarse y con objeto de planificar bien. Lo importante es la información y ser sosegado, no tomar decisiones a golpe de clic", ha añadido.