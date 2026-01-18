Sánchez defiende que la UE avance en su integración en defensa sin "un acuerdo unánime" de los 27

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios tras su reunión con el canciller de la República Federal de Alemania, Friedrich Merz, en el Palacio de la Moncloa, a 18 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Foto de archi - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la Unión Europea avance en su proceso de integración y se dote de una defensa común, para lo que considera que no necesita "un acuerdo unánime de los 27 estados miembros".

"Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas, con una industria de la defensa realmente europea", ha asegurado en una entrevista este domingo en La Vanguardia recogida por Europa Press.

Sánchez considera que Europa debe moverse ante una eventual invasión de Estados Unidos a Groenlandia, y ha sostenido que este movimiento "haría a Vladímir Putin el hombre más feliz del mundo, porque vería legitimado su intento de invasión de Ucrania", tras lo que ha añadido que también supondría la carta de defunción de la OTAN, textualmente.

SIN DECISIÓN SOBRE ENVIAR TROPAS

Sánchez, que ha detallado que España aún no ha tomado la decisión sobre enviar tropas a Groenlandia, ha afirmado que la solución a la preocupación de Estados Unidos por la seguridad en el Ártico es plantearlo en el Consejo Atlántico de la OTAN.

El presidente del Gobierno ha defendido que aumentar hasta un 5% el gasto en defensa es inaceptable: "Es inasumible para España. No vamos a recortar políticas sociales, sanitarias, educativas y científicas para aumentar más un gasto militar que hoy no está concebido para reforzar la industria europea de la defensa".

Ha sostenido que con el 2% España está "cumpliendo de sobra" con lo que se le exige, y ha cuestionado de qué le ha servido a Dinamarca invertir un 5%, ya que se encuentra hostigada por Estados Unidos, en sus palabras.

Sánchez ha apostado porque España se inserte en el proceso que comenzará en Venezuela, después del bombardeo y arresto de su presidente, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

CHINA, "RIVAL, COMPETIDOR Y ALIADO"

En cuanto a las relaciones con China, el presidente ha asegurado que desde la UE se concibe a este país como "un rival sistémico, también como un competidor y como un aliado en algunos desafíos globales", como la emergencia climática.

Ha añadido que "el mundo es muy grande y hay regiones del mundo deseando colaborar y cooperar con Europa, y Europa no puede darles la espalda", y también ha reivindicado la voz de la UE en la defensa del derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos.

"Después de la pandemia he visitado China todos los años. Si me preguntan ustedes si lo seguiré haciendo, mi respuesta es afirmativa", ha respondido Sánchez al ser preguntado por si proseguirá con un acercamiento a China, tras lo que ha concretado que este año también visitará este país.