Sánchez llama a la "serenidad" ante el temporal de lluvias en la Comunitat Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el conde de Godó y presidente-editor de La Vanguardia, Javier Godó (d), durante la entrega de la 3ª edición de los Premios Vanguardia, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 29 de septiembre de 2025, en - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este lunes a la serenidad ante el temporal de lluvias en la Comunitat Valenciana, y ha pedido también a toda la ciudadanía que siga las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencias.

Lo ha dicho en la clausura de los III Premios La Vanguardia en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, que precisamente ha reconocido con el Premio Solidaridad a Cruz Roja, Cáritas y asociaciones de voluntarios y víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024.

"Estamos asistiendo a horas muy complejas y muchas familias están reviviendo aquel día de dolor ante la previsión meteorológica de las próximas horas precisamente allí, justo donde la tragedia golpeó hace casi un año", ha dicho.