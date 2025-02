Sánchez Llibre dice que Yolanda Díaz es la "hooligan del Gobierno"

Defiende que el SMI no tribute y que no se apruebe la reducción de jornada

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es la "hooligan de Gobierno", en una entrevista a RNE recogida por Europa Press este miércoles.

"Este gobierno tiene dos almas. Tiene un alma pactista, socialdemócrata, objetiva, que es la que representa el señor Carlos Cuerpo, y otra alma, pues, yo diría, radical, electoralista, y que en ciertos momentos, pues, es el hooligan del Gobierno, que está representada por la vicepresidenta Yolanda Díaz", ha dicho.

Sánchez Llibre ha criticado que en debates como la reducción de la jornada laboral o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), Díaz "ha planteado encima de la mesa, pues, boicotear el diálogo social, destruir el diálogo social, que la negociación colectiva no prospere en este país".

Ha afeado que quiera plantear que los empresarios están en contra de la reducción de la jornada laboral: "Los empresarios estamos a favor de la reducción horaria, siempre que se plantee a través de la negociación colectiva".

SMI

Sánchez Llibre ha defendido que el SMI esté exento de tributar el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y ha dicho que es una cuestión objetiva y que, en este caso, los empresarios son "pragmáticos".

Aunque ha explicado que este punto no se ha debatido en el seno de Foment del Treball o de CEOE --de la que es vicepresidente--, ha dicho que el SMI "por lógica no debería cotizar", ya que hasta el momento no lo ha hecho.

Por otro lado, ha reiterado su posición contraria a que la reducción de la jornada laboral se apruebe a través de una ley y no a través de la negociación colectiva.

Ha celebrado que hasta el momento no se haya aprobado y ha recordado que Díaz "dijo que la reducción horaria ya la quería para el año 2025, y ha fracasado, ya ha fracasado, ya hemos ganado el primer 'round'".

ARANCELES

Preguntado por las medidas arancelarias anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que la Unión Europea "no va a tener más remedio" que negociar acuerdos.

En todo caso, ha dicho que debe plantear medidas de reciprocidad a los aranceles "para contrarrestar este ímpetu legislativo" de Trump.

Sánchez Llibre ha añadido que la UE debería "intentar buscar una solución económica para evitar la destrucción" de puestos de trabajo en los sectores afectados.