Sánchez Llibre (Foment) afirma que los decretos en vivienda buscan socializar la propiedad privada

Archivo - El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

Cree que si no se prorrogan las nucleares catalanas se producirá un "apagón industrial" en Catalunya BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado este viernes que los decretos en vivienda planteados por el Gobierno y que el viernes se votan en el Congreso buscan socializar de manera "encubierta" la propiedad privada y asegura que no resolverán el problema.

"Es una responsabilidad por parte del Gobierno, pero quieren resolver en ocho días lo que han sido incapaces de resolver en ocho años", ha dicho en la 4 jornada 'BCN! Desperta' de Crónica Global, Metrópoli y El Español en Casa Seat de este miércoles.

Sánchez Llibre ha asegurado que los decretos van en la dirección de socializar la propiedad privada de "miles de personas físicas que durante muchos años han ahorrado para tener un complemento de su pensión a través de una vivienda de alquiler" y considera que estos no resolverán el problema de la vivienda en España.

NUCLEARES

Preguntado por la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, Sánchez Llibre se ha mostrado favorable a ella y ha afirmado que si no se prorrogan las 3 centrales catalanas (Ascó I, Ascó II y Vandellós II) se producirá un "apagón industrial" en Catalunya.

"El 60% de la generación eléctrica que se consume en Catalunya proviene de las centrales nucleares", ha dicho.

Considera que Catalunya "ha fracasado" en la transición energética de las energías renovables para el año 2030 porque asegura que se no van a conseguir con los objetivos de descarbonización.

"En el año 2030, la Generalitat se planteaba que el 50% de las energías que se generaban en Catalunya fueran renovables y estamos al 25%, con lo cual, nos guste o no nos guste, la energía nuclear es indispensable para evitar el apagón", ha dicho.

ABSENTISMO LABORAL

Sobre el absentismo laboral en España, ha sostenido que este es "un problema gravísimo" y ha expresado que, al día, 1,4 millones de trabajadores españoles no van a trabajar.

"Hemos de hacer una reflexión global porque lo que no puede ser es que estemos por encima del doble del absentismo que existe hoy en el resto de países de la Unión Europea", ha dicho.